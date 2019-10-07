Происшествия

Заключены под стражу псковские мошенники, продававшие квартиры алкоголиков

Следственным отделом ОП №1 УМВД России по городу Пскову по подозрению в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации, задержаны ранее неоднократно судимый за мошеннические действия мужчина и женщина. Им предъявлено обвинение. В их отношении Псковским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый подыскивал квартиры, в которых проживали лица, ведущие антиобщественный образ жизни и злоупотребляющие алкоголем. Затем готовил подложные договоры купли-продажи жилья, в которых в качестве покупателей указывал других граждан, ведущих асоциальный образ жизни. После этого передавал договоры купли-продажи квартир своей знакомой. Она без участия сторон принимала документы и направляла их в Единый государственный реестр недвижимости для регистрации сделок. После регистрации квартир злоумышленники перепродавали их третьим лицам.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову проводятся дальнейшие следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Проверяется также причастность арестованных лиц и к другим противоправным деяниям.

Отметим, что санкция статьи 159 ч.4 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На данный момент суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.