Происшествия

В 2019 году у жителей Псковской области изъяли более 800 единиц оружия

В 2019 году, в ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия личным составом подразделений центра лицензионно - разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области совместно с сотрудниками полиции осуществлено более 16 тысяч проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, такие данные были озвучены на совещании, на котором подведены итоги работы центра ЛРР за девять месяцев текущего года.

Полковник полиции Игорь Иванов отметил положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР Псковской области, а также пути их наиболее эффективного решения.

В частности, он указал, что в ходе проверок за различные нарушения, у граждан изъято свыше 800 единиц оружия, аннулировано 203 лицензии и разрешения на право владения оружием.

В завершение мероприятия, наиболее отличившиеся сотрудники поощрены благодарностями и ценными подарками.