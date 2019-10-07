Происшествия

В Пскова пропала уроженка Республики Беларусь

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Иванова Ирина Владимировна, 1967 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, эта жительница Пскова, являющаяся уроженкой Республики Беларусь, 4 октября 2019 года пропала без вести на территории областного центра, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, рост 158 сантиметров, полного телосложения, волосы русые с сединой до плеч, передние зубы отсутствуют.

Была одета: спортивная куртка темно-синего цвета, темные спортивные брюки и короткие сапоги на низком каблуке.

Походка медленная, смотрит обычно вниз. Испытывает проблемы со здоровьем. При ней были ключи от дома.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ирины Ивановой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.