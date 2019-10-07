Происшествия

У клиента банка в Великих Луках похитили барсетку с деньгами

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлены лица, подозреваемые в двух кражах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 3 августа текущего года в Великих Луках во дворе дома по проспекту Гагарина у 15-летней девушки был похищен мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 15 тысяч рублей. Родители несовершеннолетней обратились в полицию за помощью.

В результате осуществленных стражами порядка оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже - безработный великолучанин 2000 года рождения. Похищенный телефон у него изъят. Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

А 17 сентября днем в финансовом учреждении на проспекте Ленина в Великих Луках у местного жителя 1990 года рождения свободным доступом похитили барсетку, в которой находились семь тысяч рублей. В этой краже подозревается 26-летний неработающий, судимый горожанин. Часть похищенного изъята. Ведется следствие.