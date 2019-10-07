Происшествия

В Островском районе молодые люди угнали две «семерки»

В Островском районе двое молодых людей подозреваются в кражах автомашин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, из гаража у дома в деревне Рубилово Островского района 28 сентября был похищен автомобиль «ВАЗ-2107». Еще одну «семерку» 30 сентября похитили из гаража в городе Острове.

Автовладельцы обратились за помощью в ОМВД России по Островскому району. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в совершении данных противоправных деяний. Ими оказались не работающие, ранее судимые жители Острова 1997 и 1998 годов рождения.

Похищенный транспорт обнаружен и изъят. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.