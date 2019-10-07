Происшествия

Великолучанин похитил у соседа ноутбук

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлена личность мужчины, подозреваемого в краже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в городе на Ловати в период с 21 по 23 сентября из квартиры дома по проспекту Октябрьскому у великолучанина, 1989 года рождения, свободным доступом был похищен ноутбук. Причиненный ущерб составил шесть тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался сосед потерпевшего по дому - 37-летний безработный, ранее судимый горожанин. Похищенное изъято. Ведется расследование.