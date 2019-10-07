Происшествия

Гдович и себежанин «под градусом» повторно управляли автомашинами

Сотрудниками Госавтоинспекции устаневлено несколько водителей, повторно управлявших транспортом в нетрезвом виде. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, около 21 часа 10 октября в деревне Березка Себежского района инспекторы ДПС для проверки остановили Фольксваген. Транспортом управлял местный житель, 1987 года рождения. При проверке у мужчины выявлены признаки алкогольного опьянения, а из салона иномарки сотрудниками дорожной полиции были изъяты банки из-под пива.Также установлено, что ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

А утром 12 октября в деревне Кануновщина Гдовского района инспекторами ГИБДД установлен нетрезвый водитель ВАЗ-21114 - 57-летний мужчина, житель деревни Слободка Гдовского района. В содеянном автолюбитель признался, при этом ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортом «под градусом».

По данным фактам полицией проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности