Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в доме на улице Строителей в Новоржеве

В 12.28 15 октября поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Строителей в городе Новоржеве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорела кровля по всей площади, дом выгорел изнутри. В сгоревшем доме обнаружен погибшим мужчина 1974 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В 13.05 15 октября в жилом доме в деревне Поддубье Псковского района сгорела кровля по всей площади, выгорела веранда. Причиной возгорания, предварительно, стало короткое замыкание электропроводки на вводе. От огня спасена баня.

В 14.54 15 октября в жилом доме в деревне Шубино Новосокольнического района выгорела комната по всей площади. Пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасено два дома.

В 18.22 15 октября в жилом доме на улице Великолукской в городе Невеле огнем повреждена комната по всей площади. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.