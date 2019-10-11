Происшествия

Псковский природоохранный прокурор в суде добился возмещения ущерба от незаконной рубки леса

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что по вине ЗАО «Родник», являющегося арендатором лесного участка в Псковском районе, произведена незаконная рубка леса.

В результате незаконных действий природной среде причинен ущерб в сумме свыше 680 тыс. рублей.

В этой связи специализированный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с арендатора лесного участка причиненного ущерба.

Псковский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований прокурора. На состоявшееся решение прокурор принес апелляционное представление.

Псковский областной суд согласился с доводами прокурора о том, что арендатор лесного участка обязан следить за правильным отводом лесной делянки, в том числе за соответствием границ, отражаемых в документах, границам, обозначаемым на местности. В данном случае площадь участка, подлежащего вырубке, была задекларирована в меньшем размере, что привело к увеличению фактической порубочной площади на 0,8 га.

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора Псковский областной суд отменил решение суда первой инстанции и постановил новое решение - о взыскании с лесозаготовителя причиненного государству ущерба.

Решение суда вступило в законную силу.

Его реальное исполнение находится на контроле природоохранного прокурора.