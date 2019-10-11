Происшествия

Более 20 тонн белорусских яблок запретили ввозить в Псковскую область

В минувшие выходные на российско-белорусском участке границы Российской Федерации в ФКП «Лобок» должностными лицами Управления Россельхознадзора запрещен ввоз 20,5 тонн свежих яблок. Подкарантинная продукция следовала автомобильным транспортом с территории Республики Беларусь в компанию Санкт-Петербурга, которая занимается оптовой закупкой и реализацией овощей и фруктов в России и за рубежом, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Согласно Указанию Россельхознадзора с 1 октября 2018 года через данный фитосанитарный пункт карантина растений разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является Республика Беларусь.

Ввоз 20,5 тонн яблок на территорию Российской Федерации запрещен.

С начала 2019 года это десятый, выявленный Управлением Россельхознадзора, случай нарушения ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска через ФКП «Лобок» на территорию Российской Федерации.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обращает внимание на необходимость внимательного соблюдения правил ввоза подкарантинной продукции, предполагающих следование в определенные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, которые специально оборудованы и предназначены для этих целей.