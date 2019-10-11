Происшествия

Задержаны мошенники, инсценировавшие ДТП в Псковской и Новгородской областях ради страховых выплат

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере автострахования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, всего фигурантами по делу проходят 26 жителей Новгородской и Псковской областей.

В ходе предварительного расследования установлено, что с июля по ноябрь 2015 года обвиняемые инсценировали на территории Псковской и Новгородской областей дорожно-транспортные происшествия с участием автомашин премиум-класса. После чего они направляли в страховую компанию заведомо ложные документы со сведениями о фактах ДТП, осмотра транспортных средств и оценке причиненного ущерба для возмещения убытков по ОСАГО.

Таким образом, они незаконно получили более 1,3 млн рублей.

Кроме этого, с октября 2015 года по сентябрь 2016 года участники организованной группы пытались похитить свыше 1 млн рублей, принадлежащие еще одной страховой компании. Однако, им было отказано в возмещении выплат в связи с несоответствием полученных автомашинами повреждений условиям и механизму дорожно-транспортных происшествий.

В ходе следствия двое из фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В этой связи, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. Указанным лицам предъявлено обвинение в совершении 24 фактов мошенничества и покушений на мошенничество в сфере автострахования.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников организованной группы продолжается.

Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена в июне 2017 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Великий Новгород. Тогда в ходе обысков по местам работы и жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли электронные носители информации, а также документацию, имеющую доказательственное значение.