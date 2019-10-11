Происшествия

Великолучанин сообщил мошенникам данные банковской карты и лишился 35 тысяч рублей

Очередной великолучанин попался на удочку мошенников. 10 октября жителю Великих Лук 1987 года рождения позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

По традиции мошенников, звонящий сообщил о том, что с его карты пытаются незаконно списать денежные средства. Для предотвращения этого великолучанину необходимо было сообщить данные карты, а также пароль, который пришел в СМС.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, после выполнения всех действий с карты великолучанина сняли 35 000 рублей. По данному факту проводится проверка.