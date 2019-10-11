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К 9,5 годам лишения свободы приговорен пскович за незаконный сбыт наркотиков

За совершение незаконного сбыта наркотических средств житель города Пскова приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего псковича. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере), 1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт в особо крупном размере), 16 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30 п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере), 21 преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. «а» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору) , 5 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ( покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере).

В суде установлено, житель Пскова в период с 24 мая 2018 года по 25 сентября 2018 года на территории города Пскова осуществлял незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, бесконтактным способом, то есть посредством размещения их в тайниках (закладках). Размещаемые закладки житель Пскова фотографировал, фотографии с указанием географических координат отправлял администратору интернет-магазина, специализирующегося на сбыте наркотиков. За свою преступную деятельность мужчина получал в качестве зарплаты электронную валюту, которую в последующем обналичивал.

В общей сложности, по данному уголовному делу, из незаконного оборота изъято порядка около 1 килограмма различных наименований наркотических средств и психотропных веществ.

По итогам рассмотрения дела, Псковский городской суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда сторонами не обжалован и вступил в законную силу.