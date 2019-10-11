Происшествия

Больше года проведет в колонии 21-летний пскович за кражи денег у знакомой

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение в отношении 21-летнего уроженца города Пскова, который приговором Псковского городского суда признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в феврале 2019 года подсудимый обнаружил в кармане куртки своей знакомой 15 000 рублей и забрал их.

Он же в мае, находясь по месту жительства этой же знакомой, получил доступ к ее банковской карте с ее мобильного телефона, после чего в разные периоды времени путем совершения нескольких операций по переводу денежных средств совершил хищение денежных средств на общую сумму 30 100 рублей, принадлежащих потерпевшей.

По итогам рассмотрения дела суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года 3 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.