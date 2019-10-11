Происшествия

В Псковской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области изъято около 2 кг амфетамина, что является особо крупным размером, а также оборудование для его изготовления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УКОН УМВД в поселке Плюсса, в автомобиле безработного гражданина, 1985 года рождения, обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертизой установлено, что изъятое является амфетамином массой 1938,9 грамма, что составляет особо крупный размер. Подозреваемый дал признательные показания. По имеющимся сведениям, данное психотропное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта, в том числе на территории города Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта в поселке Струги Красные в подсобном помещении обнаружены прекурсоры, а также специальные приспособления и иные предметы, использовавшиеся для производства наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.

В настоящее время следственным отделением МО МВД России «Стругокрасненский» в рамках проводимого расследования осуществляются необходимые следственные действия.