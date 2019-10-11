Происшествия

Стала известна основная причина пожаров в Великих Луках в прошлом месяце

На состоявшемся в Великих Луках общегородском совещании с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности и структурных подразделений администрации муниципалитета заместитель начальника ОНД и ПР по городу Максим Степанов назвал основную причину пожаров, произошедших в сентябре на территории муниципалитета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, основной причиной стало неосторожное обращение с огнем - всего 16 случаев.

«В течение отчетного месяца в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки поступило 31 сообщение о происшествиях, из которых зарегистрировано 22 пожара, подлежащих государственному статистическому учету и 9 иных происшествий. Из числа зарегистрированных пожаров 6 произошли на объектах защиты или автотранспорте, 16 - на открытой территории», - отметили в пресс-службе.

Со ссылкой на Максима Степанова, в ведомстве также добавили, что в течение 9 месяцев текущего года на территории города зарегистрировано 407 происшествий. В результате пожаров погиб 1 гражданин, пострадало 5 человек.