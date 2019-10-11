Происшествия

В Великих Луках рассказали о ситуации с чрезвычайными ситуациями в сентябре

В Великих Луках в сентябре не произошло ни одной чрезвычайной ситуации. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, об этом 15 октября сообщил председатель комитета ГО, ЧС и МР Администрации города Николай Шмоткин, на общегородском совещании с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности и структурных подразделений администрации Великих Лук.

«За прошедший месяц чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера не случилось», - отметил Николай Шмоткин.

Кроме того, председатель комитета добавил, что при производстве земляных работ в сентябре на территории промышленного предприятия города ООО «Велмаш-С» были обнаружены 5 минометных мин калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны. Данные боеприпасы были изъяты и обезврежены.

Также в пресс-службе добавили, что в целях подготовки сил гражданской обороны города к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций проведено 9 командно-штабных, тактико-специальных и объектовых тренировок.

Помимо этого, Николай Шмоткин отметил в своем докладе, что, в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая прошла с 1 по 2 октября, в муниципальных образовательных учреждениях состоялись занятия по вопросам безопасности жизнедеятельности.

«В школах города проведено 148 мероприятий, в которых было задействовано 3652 учащихся», - подчеркнул руководитель комитета.