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В Новосокольническом районе прокурор добился проведения ремонта в жилом помещении муниципального жилищного фонда

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что находящаяся в муниципальной собственности квартира, расположенная в деревне Шахниха Новосокольнического района, которую местный житель и члены его семьи занимают на основании договора социального найма, находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения капитального ремонта.

Вместе с тем собственник квартиры – администрация городского поселения «Новосокольники», мер для приведения жилого помещения в надлежащее состояние не принимает.

В результате дощатое покрытие пола в одной из жилых комнат и кухне имеет многочисленные просадки и провалы, деформации, следы гниения. Оконные рамы с подоконниками в квартире находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют многочисленные следы гниения и разрушений.

В этой связи прокурором района в адрес администрации городского поселения «Новосокольники» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, произведен ремонт жилого помещения, занимаемого гражданами по договору социального найма.