Происшествия

Опочанин наказан за повторное управление автомобилем в пьяном виде

Прокуратурой Опочецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В судебном заседании установлено, что 10 июня 2019 около 19 часов 00 минут подсудимый управлял автомобилем «Хэндэ», приехав во двор дома № 4 по улице Парковая в деревне Петровское Опочецкого района, увидев во дворе указанного дома сотрудника ДПС, подсудимый попытался скрыться, но однако был задержан.

Установлено, что водитель управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования водитель отказался.

Ранее подсудимый постановлением мирового судьи судебного участка №11 Опочецкого района уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30.000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев.

Приговором Опочецкого районного суда подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления, с учетом позиции государственного обвинителя, суд назначал ему наказание в вид 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлениям транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.