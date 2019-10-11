Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Аварий не будет!
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Штраф за оскорбление коллектора
не думай о Yota
Архитектор провалов
Где переобуть машину?
Сапоги на первые морозы
Кто такие шабашники?
и снова #Пушкинбал
Дом от А до Я
Золотая осень где отдохнуть?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Не в коня корм?
 
 
 
ещё Происшествия 11.10.2019 17:382 Заключены под стражу псковские мошенники, продававшие квартиры алкоголиков 17.10.2019 14:000 На 320 часов обязательных работ осужден опочанин за производство каннабиса 17.10.2019 13:490 Пскович украл из магазина на улице Кузбасской дивизии алкоголь 17.10.2019 13:230 Опочанин наказан за повторное управление автомобилем в пьяном виде 17.10.2019 10:060 В Новосокольническом районе прокурор добился проведения ремонта в жилом помещении муниципального жилищного фонда 17.10.2019 08:560 Минометную мину нашли в невельской деревне Опухлики
 
 
 
Самое популярное 15.10.2019 08:449 В ПФР назвали периоды стажа, которые не войдут в пенсию 14.10.2019 21:534 Малахов обещает денежное вознаграждение тому, кто найдет псковских аферистов 14.10.2019 08:237 Актриса Юлия Пересильд резко ответила всем, кто распускает сплетни 15.10.2019 11:2719 В Псковском облсовпрофе вновь проходят обыски 15.10.2019 08:077 На концерт Лолиты в Пскове не смогли продать билеты
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На 320 часов обязательных работ осужден опочанин за производство каннабиса

17.10.2019 14:00|ПсковКомментариев: 0

Опочецкий районный суд вынес приговор в отношении жителя деревни Звоны Опочецкого района, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, их частей, содержащих наркотические средства, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Опочецкой прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в начале сентября 2018 года обвиняемый, находясь в лесном массиве, расположенном у деревни Звоны Опочецкого района обнаружил куст дикорастущего растения конопли. Осознавая, что данный куст конопли является наркотикосодержащим, обвиняемый оборвал с обнаруженного куста растения конопли листья, которые перенес в сарай, расположенный около своего дома, где высушил и измельчил их, тем самым незаконно приобрел для личного потребления, без цели сбыта наркотическое средство каннабис (марихуану) весом не менее 8,97 грамм.

В продолжение своих преступных действий, данное наркотическое вещество – каннабис (марихуана) – хранил в сарае с целью дальнейшего личного потребления. В мае 2019 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия, у подсудимого наркотическое средство изъяли.

Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме, активно способствовал расследованию преступления.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств, суд признал лицо виновным и назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ.

Теги: #Опочецкий район #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
По вашему мнению, кто из депутатов гордумы достоин стать главой Пскова?
В опросе приняло участие 742 человека
17.10.2019, 14:120 В год «Детская деревня-SOS Псков» сопровождает около 200 детей 17.10.2019, 14:000 На 320 часов обязательных работ осужден опочанин за производство каннабиса 17.10.2019, 13:490 Пскович украл из магазина на улице Кузбасской дивизии алкоголь 17.10.2019, 13:460 Инфляция в СЗФО остается ниже общероссийской
17.10.2019, 13:430 Эксперты Роспотребнадзора назвали самые полезные орехи 17.10.2019, 13:411 Иван Цецерский примет участие в «Форуме стратегов» 17.10.2019, 13:340 Прием граждан проведет Северо-Западный таможенный прокурор 22 ноября 17.10.2019, 13:330 Определены номинации творческих выступлений участников детского фестиваля «Кукарача»
17.10.2019, 13:280 Международной бизнес-миссии представили промышленный потенциал Псковской области 17.10.2019, 13:240 Директор «Детской деревни - SOS»: Низкий уровень жизни в Псковской области может провоцировать домашнее насилие 17.10.2019, 13:230 Опочанин наказан за повторное управление автомобилем в пьяном виде 17.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
17.10.2019, 13:020 Псковские пловцы завоевали награды на чемпионате и первенстве СЗФО 17.10.2019, 12:410 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич рассказала о готовящемся в Пскове бэби-спектакле «Я сделал крылья и летал» 17.10.2019, 12:322 Мужчины с посттравматическим расстройством - зона риска для псковских семей 17.10.2019, 12:241 В Черехе начался капремонт памятника 6-й роте «Купол»
17.10.2019, 12:210 Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах 17.10.2019, 12:200 Зампрокурора Псковской области проведет в Новосокольниках личный прием 17.10.2019, 12:120 Президиум облсовпрофа поддержал идею внесения в областное Собрание законопроекта о санаторно-курортном оздоровлении бюджетников 17.10.2019, 12:050 С 2014 года приют «Детской деревни-SOS» принял около 50 семей, находящихся в сложной ситуации
17.10.2019, 11:530 Банк «Открытие» представил Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса 17.10.2019, 11:490 Путин предложил отозвать заявление СССР о признании комиссии по расследованию нарушений прав при военных конфликтах 17.10.2019, 11:382 Эксперт рассказала о правильном хранении хлеба 17.10.2019, 11:360 В Пскове проверят общественные места на доступность для пожилых людей
17.10.2019, 11:323 Виктор Лисенков уволился с должности директора Детской школы искусств Пскова 17.10.2019, 11:270 Инструментальное хулиганство, авангард и дада-рок ждут псковичей на концерте в ТИРе 19 октября 17.10.2019, 11:210 Федеральная кадастровая палата назвала вопросы, наиболее волнующие владельцев недвижимости 17.10.2019, 11:201 Псковских делегатов на съезд «Единой России» определят 6 ноября
17.10.2019, 11:150 В России упростили взыскание долгов с дачников 17.10.2019, 11:130 Можно много узнать о себе - известная актриса из Пскова Юлия Пересильд поделилась мыслями о снах 17.10.2019, 11:010 Псковский проект «Седые дети» презентует новые главы из будущей книги воспоминаний детей войны 17.10.2019, 11:000 Покупая LADA XRAY в октябре, псковичи могут получить выгоду до 80 000 рублей
17.10.2019, 11:000 Выставка живописных арт-объектов Александра Николаева откроется сегодня в доме Сафьянщикова 17.10.2019, 10:533 Русскоязычных солдат-срочников в Эстонии заставят учить эстонский язык 17.10.2019, 10:530 Территория Себежа является заповедной, что очень тяготит местное население - Дарья Козьякова 17.10.2019, 10:424 Герман Петрушко о том, возможны ли нештатные ситуации на «Титан-Полимере»
17.10.2019, 10:371 «Сообразим на троих»: Кому быть главой Пскова? 17.10.2019, 10:310 Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении Почты России 17.10.2019, 10:282 В Эстонии на границе с Псковской областью отрабатываются навыки приема большого потока беженцев 17.10.2019, 10:190 Команда Псковского района приняла участие во Всероссийских соревнованиях среди сельских шахматистов
17.10.2019, 10:060 В Новосокольническом районе прокурор добился проведения ремонта в жилом помещении муниципального жилищного фонда 17.10.2019, 09:550 Сельским работницам могут сократить трудовой день 17.10.2019, 09:430 Завтра в Троицком соборе пройдет ночная Божественная литургия 17.10.2019, 09:400 Уроженец Республики Беларусь скончался в результате ДТП на трассе Р-23 в Пушкиногорском районе
17.10.2019, 09:3528 С кандидатурой на пост главы Пскова определятся сегодня единороссы 17.10.2019, 09:170 До конца года клиентская служба ПФР проведет приемы граждан в 9 районах Псковской области 17.10.2019, 09:041 «Кот-наркокурьер» был вещдоком по делу о наркотиках, но сбежал до суда 17.10.2019, 09:015 Жители Псковской области могут оплатить налоги в любом отделении Почты России
17.10.2019, 08:560 Минометную мину нашли в невельской деревне Опухлики 17.10.2019, 08:521 Муж Лолиты подал на развод 17.10.2019, 08:430 Средняя зарплата фасовщиков в Пскове почти в два раза ниже коллег в Москве 17.10.2019, 08:360 Эрдогана попросили не становиться дьяволом
17.10.2019, 08:330 В России начали продвигать отечественное виноделие 17.10.2019, 08:270 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в совещании, посвященном подготовке II съезда Общества русской словесности 17.10.2019, 08:202 Оксана Федорова удивила всех своим оперным голосом. ВИДЕО 17.10.2019, 08:090 Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги
17.10.2019, 08:000 До 1 декабря закрывается на реконструкцию перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской 16.10.2019, 23:160 Великолукские власти: К предстоящему сезону гриппа и ОРВИ город готов 16.10.2019, 22:480 В великолукском ОНД и ПР поделились методами борьбы с пожароопасными ситуациями в отопительный сезон 16.10.2019, 22:373 Президент снова назначил Николая Борисова председателем Псковского городского суда
16.10.2019, 22:334 Россияне не увидели риска потери работы из-за масштабной роботизации 16.10.2019, 22:230 Зима обещает быть умеренно мягкой - в Великих Луках рассказали о готовности к осадкам 16.10.2019, 22:141 Назван идеальный питомец для современного человека 16.10.2019, 22:060 В Великих Луках рассказали о ситуации с чрезвычайными ситуациями в сентябре
16.10.2019, 21:550 Шестая праздничная «Ретро-вечеринка» для двух 85-летних юбиляров состоится в Пскове 16.10.2019, 21:320 Стала известна основная причина пожаров в Великих Луках в прошлом месяце 16.10.2019, 21:270 Псковских школьников приглашают принять участие во всероссийском онлайн-чемпионате 16.10.2019, 21:110 Массовые проверки водителей 17 октября проведет в Псковской области спецрота ДПС
16.10.2019, 20:440 В Великих Луках стало вдвое больше фактов мошенничества с банковскими картами 16.10.2019, 20:250 Псковская область представит свой опыт по реализации нацпроекта «БКАД» на международной выставке «Дорога-2019» 16.10.2019, 20:060 Псковская группа «Йода» представила новый видеоклип 16.10.2019, 19:430 В Общероссийский рейтинг вошли восемь образовательных сайтов Псковской области
16.10.2019, 19:210 На базе СИЗО-1 состоялись сборы с кинологами 16.10.2019, 18:570 В псковских автобусах установят новые системы освещения 16.10.2019, 18:421 Бесплатные пригласительные билеты на литературный конкурс «Чернильница» можно получить в псковском Молодежном центре 16.10.2019, 18:330 Налоговая задолженность в великолукский бюджет составила 34 млн рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.