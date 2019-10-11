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На 320 часов обязательных работ осужден опочанин за производство каннабиса

Опочецкий районный суд вынес приговор в отношении жителя деревни Звоны Опочецкого района, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, их частей, содержащих наркотические средства, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Опочецкой прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в начале сентября 2018 года обвиняемый, находясь в лесном массиве, расположенном у деревни Звоны Опочецкого района обнаружил куст дикорастущего растения конопли. Осознавая, что данный куст конопли является наркотикосодержащим, обвиняемый оборвал с обнаруженного куста растения конопли листья, которые перенес в сарай, расположенный около своего дома, где высушил и измельчил их, тем самым незаконно приобрел для личного потребления, без цели сбыта наркотическое средство каннабис (марихуану) весом не менее 8,97 грамм.

В продолжение своих преступных действий, данное наркотическое вещество – каннабис (марихуана) – хранил в сарае с целью дальнейшего личного потребления. В мае 2019 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия, у подсудимого наркотическое средство изъяли.

Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме, активно способствовал расследованию преступления.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств, суд признал лицо виновным и назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ.