Происшествия

Пскович украл из магазина на улице Кузбасской дивизии алкоголь

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

16 октября около 22 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Кузбасской дивизии сработала кнопка тревожной сигнализации.



Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 44-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.



Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.