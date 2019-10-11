Происшествия

Сливочное масло, сыр и сливки не допущены к ввозу в Псковскую область

Должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении в МАПП Убылинка ветеринарного контроля двух партий сливочного масла, пастеризованных сливок и партии сыра в ассортименте, выявили нарушения ветеринарного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Готовая молочная продукция, общим весом 35,6 тонн, произведённая предприятиями Франции и Италии, следовала из департамента Валь-де-Марн в Алматинскую область Республики Казахстан.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторы Управления установили, что информация о весе пастеризованных сливок, заявленная в ветеринарных сертификатах, не соответствует информации, нанесённой на транспортную упаковку – картонные коробки.

На сливки в количестве 199,5 килограммов отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортёра, подтверждающий безопасность и происхождение товара.

Ввоз 35,6 тонн готовой молочной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлены декларации о возврате груза.