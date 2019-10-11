Происшествия

Грузчик «Магнита» будет наказан за избиение псковского пенсионера, взявшего просроченные фрукты из мусорного контейнера

Прокурор Пскова направил в суд уголовное дело в отношении мужчины, который причинил телесные повреждения одному из местных жителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе дознания было установлено, что местный житель, проходя мимо магазина «Магнит», заметил, что в мусорном контейнере у магазина находятся просроченные продукты, подойдя к контейнеру, он стал выбирать из него фрукты. Указанные действия увидел грузчик магазина, который сделал мужчине замечание за то, что последний роется в контейнере и разбрасывает из него мусор, при этом указав, что следит за порядком на территории магазина. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, в ходе которой грузчик магазина, 1960 года рождения, нанес находившимся у него в руках навесным замком не менее двух ударов в область головы и лица потерпевшего 1946 года рождения, тем самым причинив мужчине физическую боль и телесные повреждения, повлекшие причинение легкого вреда здоровья.

Уголовное дело направлено в мировой суд Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция п. в ч.2 ст. 115УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.