Происшествия

38 блоков сигарет пытался скрыть латвиец от псковских таможенников

На таможенном посту многосторонний автомобильный пункт пропуска Убылинка на российско-латвийской границе в кабине грузового автомобиля выявлены 38 блоков сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Гражданин Латвии, выезжая на грузовом автомобиле с таможенной территории Евразийского экономического союза, во внутренней обшивке кабины транспортного средства разместил 38 блоков сигарет различных марок. Вывозимый товар предпочел не декларировать.

На наличие сокрытого от таможенного контроля товара в кабине автомобиля указала своим поведением служебная собака таможни, обученная по поиску табака и табачных изделий. Таможенный досмотр подтвердил «наводку» служебного пса.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Сигареты изъяты. Ведется расследование.