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В Пскове перед судом предстанет юноша со своей несовершеннолетней девушкой по обвинению в совершении наркопреступлений

Следственным отделом по Пскову следственного управления СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении юноши и его несовершеннолетней соучастницы. Они обвиняются в совершении десяти преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, с использованием сети «Интернет»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемые осуществляли сбыт наркотических средств синтетического происхождения на территории г.Пскова посредством создания тайников-закладок.

Силами правоохранительных органов в день задержания были изъяты наркотики из десяти таких закладок, в которых нашли 10 свертков.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.