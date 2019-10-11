Происшествия

Женщина получила отравление угарным газом при пожаре в красногородской деревне Саурово

В 20.24 17 октября поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире в деревне Саурово Красногородского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате выгорела комната, помещение закопчено.

Хозяйка квартиры 1971 года рождения доставлена в Опочецкую межрайонную больницу с отравлением угарным газом. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в розетке. Спасено четыре человека, в том числе один ребенок.

В 16.42 17 октября в жилом доме на улице Социалистической в городе Дно огнем повреждена веранда по всей площади. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки в холодильнике. Спасен дом.