Происшествия

Псковский предприниматель заплатит штраф за незаконную торговлю алкоголем

Прокуратура Псковского района совместно с сотрудниками ОМВД России по Псковскому району провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего оборот спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, запрещающего индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, в магазине, принадлежащем ИП, расположенном по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Кусва, осуществлялась розничная продажи крепкой алкогольной продукции.

В этой связи прокурором района в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем).

Решением Арбитражного суда Псковской области предприниматель привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.