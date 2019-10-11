Происшествия

Псковский ПФР: Сотрудники Пенсионного фонда не проводят поквартирный обход и не запрашивают персональные данные

В связи с участившимися сообщениями о том, что на дом к жителям региона приходят люди, которые представляются работниками Пенсионного фонда и предлагают подписать какие-либо бумаги или предоставить личные данные (паспорт, СНИЛС и т.д.) Отделение ПФР по Псковской области напоминает, что сотрудники ПФР по домам не ходят и не запрашивают персональные данные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Прием граждан осуществляется в клиентских службах во всех районах области. Также прием проводится специалистами мобильной клиентской службы, которая работает по графику в отдаленных населенных. Выезд на дом может быть совершен только по заявлению самого гражданина, не имеющего возможности самостоятельно обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Телефоны и адреса территориальных органов ПФР области размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса/Отделение».

Услуги Пенсионного фонда можно также получить в многофункциональных центрах по месту жительства и через интернет с помощью Личного кабинета гражданина на сайте www.pfrf.ru и Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Кроме того, всю актуальную информацию по пенсионной тематике можно узнать по телефону горячей линии Отделения: 8 800 775 79 50

Если вы заметили подозрительных незнакомцев, совершающих поквартирный обход и задающих вопросы относительно пенсионных накоплений и представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда РФ, рекомендуем сообщить об этом в полицию по номеру 02 (со стационарного) или 102 (с мобильного) телефона. Любые действия, направленные на проведение операций с вашими деньгами без вашего согласия, являются уголовно наказуемым деянием.