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Руководство Порховской межрайонной больницы привлечено к ответственности за нарушение режима рабочего времени сотрудников

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности Порховскую межрайонную больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В результате внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства установлены нарушения: фактический режим рабочего времени работников не соответствует режиму рабочего времени, установленному трудовыми договорами. В трудовые договоры не внесены обязательные для включения условия – условия труда, гарантии и компенсации за работу с вредными условиями. Не обеспечено приобретение и выдача работникам (фельдшерам и водителям) в установленные сроки средств индивидуальной защиты. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Назначено административное наказание в соответствии со статьями КоАП РФ.