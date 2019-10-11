Происшествия

В Пскове будут судить пьющего ревнивца, до смерти забившего жену

Следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей) УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении, по версии следствия, 8 ноября 2018 года обвиняемый приревновал супругу к соседу, в комнате которого она находилась, когда он вернулся домой. Тогда он за волосы выволок потерпевшую в коридор, где нанес ей множество ударов руками и ногами по различным частям тела, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

17 января 2019 года обвиняемый, уличив супругу во лжи относительно отсутствия в доме алкоголя, разозлился на нее и нанес потерпевшей множество ударов руками и ногами по различным частям тела. С полученными травмами женщина была госпитализирована в городскую больницу, однако спустя пять дней скончалась.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.