Происшествия

Пассажирский лайнер запросил экстренную посадку из-за анонимного сообщения о бомбе

Пассажирский лайнер запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. е идет о рейсе Улан-Удэ – Москва.

«После того, как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Они немедленно связались с экипажем, и командир принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту - в Красноярске», - сказал источник.

На борту самолета порядка 150 человек. Он должен приземлиться в Красноярске в течение получаса. В настоящее время лайнер вырабатывает топливо и готовится к посадке.