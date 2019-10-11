Происшествия

Псковичка стала очередной жертвой дистанционного мошенничества

В результате действий неизвестных злоумышленников пожилая горожанка лишилась денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскова 11 октября женщине 1948 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты пенсионерки мошенники якобы пытаются снять наличные. И чтобы эту незаконную операцию прервать необходимо продиктовать банковские реквизиты и пароль из СМС, что псковичка и сделала. В итоге с ее карты списали более 15 тысяч рублей. Проводится расследование.

Отметим, что за последнее время подобный случай в регионе, к сожалению, далеко не единичный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует согражданам во избежание серьезных проблем быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и внимательными и не поддаваться на уловки мнимых банковских служащих, а при поступлении такого рода звонков незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.