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В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим при прорыве дамбы

19.10.2019 15:48|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе, сообщает «Интерфакс». В этот день во всех городах и районах края будут приспущены флаги.

Глава региона поручил Минздраву региона организовать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.

В субботу около 02:00 по Москве в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Из-за ЧП была организована эвакуация жителей Щетинкино.

По данным МЧС, погибли 15 человек. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших. Шесть человек остаются пропавшими без вести.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. В Курагинском районе края после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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