Происшествия

В Псковской области двое мужчин заключены под стражу по обвинению в надругательстве над женщиной

17 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о совершении в одном из муниципальных образований области насильственных действий сексуального характера в отношении женщины. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а, б ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством)

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, по версии следствия, 13 октября потерпевшая, прогуливаясь по городу, в который она недавно переехала жить, зашла в гости к новым знакомым. Позднее к ним присоединились двое предполагаемых злоумышленников, которые избили женщину и, угрожая убийством, совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Спустя четыре дня потерпевшая обратилась за помощью. Следователи совместно с полицейскими установили адрес дома, где в отношении нее было совершено преступление, а также подозреваемых.

Потерпевшая уверенно опознала их. Мужчины задержаны в процессуальном порядке и сейчас дают признательные показания.

Сегодня в отношении двух фигурантов по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.