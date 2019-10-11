Происшествия

Не так страшно ехать по этим мостам, как страшно проходить под ними - репортер НТВ о псковских мостах

Сегодня, 20 октября, на канале НТВ в программе «Первая передача» показали сюжет о сломавшемся в Себежском районе мосте.

Пострадавший в ДТП Сергей Митрофанов рассказал корреспондентам канала о полученных травмах - перелом пяток ног, челюсти, также компрессионный перелом позвоночника.

На больничной койке мужчине придется провести еще полгода.

«Я уже ничего не мог сделать, тормозить не было смысла, потому что если бы я немного снизил скорость, был бы лобовой удар, а так получился касательный», - вспоминает день ДТП пострадавший.

Первый заместитель начальника ГБУ «Псковавтодор» Николай Матвиенко прокомментировал каналу НТВ ситуацию: «Где финансирование? Из 570 мостов около 50% в предаварийном состоянии. Я в год с имеющимся финансированием в лучшем случае могу реконструировать пять мостов». По словам Матвиенко, большинству псковских мостов уже за 50 лет, а через 30 лет мосты должны перестраиваться.

Репортер НТВ Игорь Мещерский проехал по ряду мостов в Псковской области и сделал вывод: «Не так страшно ехать по этим мостам, как страшно проходить под ними. Когда идешь под мостом, видно всю плачевность ситуации, можно рассмотреть деревянные технологии, на которых держатся отваливающиеся бортики мостов. Повезет не повезет, одному богу известно».