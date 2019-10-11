Происшествия

Более года колонии строгого режима получил великолучанин за удар ножом знакомого

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Мужчина, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор, и ранее два раза в течение одного года привлекался к административной ответственности по ч.1 и ч.3 ст. 19.24 КоАП РФ за несоблюдение установленных ему судом административных ограничений, 23 февраля 2019 года в 00 часов 35 минут находился у кафе «7 Пятниц», в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем сотрудником полиции ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Согласно медицинскому освидетельствованию великолучанин был пьян, за что он привлечен к административной ответственности по ст.20.21 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 500 рублей.

2 марта 2019 года примерно в 16 часов 00 минут данный мужчина, находясь в коридоре дома № 10 по улице Зверева, в ходе словесного конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений со знакомым, ножом нанес ему один удар в поясничную область.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук, с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.