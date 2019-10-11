Происшествия

В Порхове местный житель украл из магазина косметику на 3 тысячи рублей

Гражданина, совершившего кражу, задержали росгвардейцы в Порхове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 19 октября около 16 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Красноармейская слобода сработала кнопка тревожной сигнализации.



Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала косметику общей стоимостью более 3000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.