Происшествия

До 20 лет тюрьмы грозит великолучанину за развратные действия в отношении несовершеннолетних детей

Прокуратурой Великих Лук утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению 43-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью удовлетворения своих половых потребностей, оголял свои половые органы перед детьми, не достигшими 12 лет, предлагал им взять в рот его половой член за вознаграждение.

Санкцией п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет; санкция ч.2 ст.135 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.