Происшествия

Из-за замыкания проводки в моторном отсеке в Псковском и Плюсском районах горели автомобили

За прошедшие выходные в Псковской области зафиксировано два случая возгорания автомобилей: в Псковском и Плюсском районах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, 19 октября в 21:21 поступило сообщение о возгорании в автомобиле в Карамышевской волости в деревне Савино. Горел автомобил «Шевроле Нива», причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в моторном отсеке.

В 02:30 20 октября поступило сообщение о возгорании в автомобиле на 184 км трассы Р-23 в Плюсском районе. Горела «Тойота Камри». Причиной возгорания в автомобиле также стало короткое замыкание проводки в моторном отсеке.