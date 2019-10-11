Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали 18-летнего вора, находившегося в федеральном розыске

Росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 20 октября около 20 часов находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего гражданина, который похитил из торгового зала две бутылки виски на сумму более 1800 рублей.

При установлении его личности выяснилось, что молодой человек находится в федеральном розыске за преступления, предусмотренные статьей 158 (кража) УК РФ.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.