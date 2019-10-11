Происшествия

Сосед украл у великолучанки продукты, алкоголь и бытовую технику

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлены лица, подозреваемые в хищениях имущества граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, в городе на Ловати в ночь на 19 октября путем взлома входной двери в дом по улице Глинки проникли неизвестные злоумышленники. Они похитили у 43-летней хозяйки микроволновую печь, телевизор, посуду, садовый инвентарь, продукты и спиртное. Причиненный ущерб составил более 20 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены граждане, подозреваемые в данном противоправном деянии. Это – безработный сосед потерпевшей 1976 года рождения и его не работающий, ранее судимый напарник 1977 года рождения. Они дали признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

И здесь же в Великих Луках в ночь на 18 октября из комнаты в квартире по улице Металлистов у 23-летнего молодого человека свободным доступом совершена кража компьютера с системным блоком, а также мобильный телефон. Ущерб превысил 20 тысяч рублей. В этой краже подозревается великолучанин 1996 года рождения. Похищенное изъято. Проводится проверка.