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Следком опроверг информацию псковских СМИ о том, что мать орловской девочки-маугли - уроженка Псковской области

Информация псковских СМИ о том, что мать девочки-магули, которую госпитализировали в Орловской области, является уроженкой Псковской области, не подтвердилась. Данные о том, что многодетная, страдающая алкоголизмом, женщина родилась в Пскове или области опровергли в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области. Официальный ответ на запрос Псковской Ленты Новостей имеется в распоряжении редакции.

Напомним, 19 октября в Орловской области была госпитализирована девочка, которая передвигается на четвереньках, не умеет пользоваться столовыми приборами и разговаривать. Об этом сообщает местное издание «ОрелТаймс».

Фото издания Oreltimes.ru

В детской больнице имени Круглой, которая находится в Орле, изданию подтвердили, что девочку доставили туда в тяжелом состоянии. Ее привезли представители органов опеки и полицейские. «На лицо задержка психического психомоторного развития. Анализы показали, что девочка истощена», — сказала главврач Людмила Крылова. По ее мнению, с ребенком предстоит много работать психиатрам.

Другие сотрудники больницы рассказали, что вместо того, чтобы разговаривать, 12-летняя девочка лает и воет, отказывается спать на кровати, забиваясь вместо этого в угол палаты, а также «набрасывается на еду».

В семье, помимо девочки-маугли, воспитывается еще семеро детей в возрасте от двух до пятнадцати лет. В настоящий момент все дети изъяты и помещены в спецучреждения. Следователями проводится проверка действий матери. В отношении местных чиновников, недоглядевших за условиями проживания несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются должностные лица, медицинские работники, родственники и знакомые семьи, сообщает пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.