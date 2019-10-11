Происшествия

За невыплату штрафа за нарушение ПДД печерянка угодила в тюрьму

Жительнице Печорского района, назначенный первоначально решением суда уголовный штраф в 200 тысяч рублей заменен более серьезным наказанием – ограничением свободы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского УФССП, в начале 2019 года приговором Печорского районного суда гражданка была признана виновной в совершении преступления - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Наказание ей было назначено в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

В марте, исполнительный лист поступил на принудительное исполнение в Управление ФССП России по Псковской области, в отдел по исполнению особо важных исполнительных производств.

С момента вынесения решения суда и возбуждения исполнительного производства, должница ни разу не предприняла никаких мер к погашению задолженности. На ограничительные меры и требования со стороны судебных приставов не реагировала.

Исходя из сложившихся обстоятельств, судебным приставом-исполнителем было направлено в суд представление о замене уголовного штрафа другим видом наказания.

Представление судебного пристава-исполнителя судом было удовлетворено и вынесено решение о замене наказания в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей на ограничение свободы сроком на 6 месяцев.