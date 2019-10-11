Происшествия

Великолучанка лишилась 16 тысяч рублей после звонка мошенника

Очередная жительница Великих Лук попалась на удочку мошенников, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской полиции.

18 октября на мобильный телефон великолучанки 1979 года рождения поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты пытаются несанкционированным образом списать денежные средства.

Информацию о списании подтвердила и еще одна лжесотрудница банка. Для предотвращения операции гражданке необходимо было продиктовать данные карты, а также код из СМС. В итоге великолучанка все инструкции выполнила и с нескольких ее карт списали около 16 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.