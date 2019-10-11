Происшествия

Из псковского магазина полицейские изъяли около 500 литров алкоголя

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову совместно с представителями городской прокуратуры выявили факт нарушения правил реализации алкогольной продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

В областном центре в магазине по улице Яна Фабрициуса 18 октября полицейские во взаимодействии с работниками прокуратуры города Пскова установили, что здесь продажа спиртного в ассортименте осуществлялась без соответствующей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

По данному факту составлен административный материал, предусмотренный ч.3 статьи 14.17 КоАП Российской Федерации. Из незаконного оборота изъято 495 литров спиртных напитков, в том числе 145 литров водки, 251 литр вина, 63 литра коньяка и 24 литра шампанского. Проводится проверка.