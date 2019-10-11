Происшествия

Псковичка осуждена за невыплату кредита за iPhone

Прокуратурой города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в совершении мошенничества в сфере кредитования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской прокуратуры, в ходе дознания установлено, что 9 января 2019 женщина решила приобрести в одном из магазинов Пскова мобильный телефон «Apple», стоимостью 96559 рублей, а также аксессуары к нему на общую сумму 112 780 рублей. Не имея денежных средств, женщина обратилась к кредитному консультанту, которой пояснила, что хотела бы приобрести данный товар в кредит. Сообщив ложные сведения о месте работы с зарплатой в размере 60000 рублей женщина оформила кредит на общую сумму более 112 тысяч рублей на покупку мобильного телефона и аксессуаров к нему. Однако платить кредит женщина не намеревалась, спустя некоторое время телефон продала.

По заявлению сотрудника банка, в котором был оформлен кредит, вышеуказанная женщина была установлена сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.159.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.