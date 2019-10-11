Происшествия

Два года тюрьмы грозит псковичу за оплату своих покупок найденной банковской картой

Прокуратурой города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской прокуратуры, 9 августа 2019 года мужчина на одной из псковских улиц увидел куртку, лежащую на траве. В куртке мужчина обнаружил кошелек с деньгами в размере 8000 рублей и банковскую карту. На найденные деньги мужчина купил домой продуктов, расплатившись по банковской карте безконтактным способом.

10 августа владелец пропавшего имущества обнаружил, что после празднования с друзьями начала своего отпуска, у него пропал кошелек с деньгами и банковской картой, а также куртка. В связи с чем он заблокировал банковскую карту и обратился в полицию.

Сотрудниками полиции был установлен вышеуказанный гражданин, который видел фамилию владельца банковской карты, однако не возвратил ему найденное имущество, не обратился в правоохранительные органы, отделение Сбербанка с целью установления владельца, а распорядился чужим имуществом в своих целях.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.