Происшествия

Житель Идрицы осужден на 9 лет за серию преступлений и разбоев

Прокуратурой Себежского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Идрицы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной прокуратуры, в суде установлено, что в 2013-2014 годах мужчина совершил большое количество преступлений, в том числе два разбоя, с угрозой применения насилия, с применением оружия, а также незаконным проникновением в помещение; кражи чужого имущества группой лиц по предварительному сговору; хищение огнестрельного оружия; умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба и другие преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание количество совершенных хищений, характер и степень их общественной опасности, стоимость похищенного по отдельным эпизодам, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Решение суда вступило в законную силу.