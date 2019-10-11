Происшествия

Замыкание электропроводки в люстре стало причиной пожара в жилом доме в Невеле

За прошедшие сутки в Псковской области произошли два пожара. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного МЧС, 21 октября в 15:10 поступило сообщение о возгорании в хлеву в Псковском районе в деревне Песчанка. В хлеву сгорела кровля. В результате пожара погибло 2 головы крупного рогатого скота и 3 козы. Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

В 16:28 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Невеле на улице Слепенкова. В кухне огнем повреждено потолочное перекрытие. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в люстре.