Происшествия

В Невельском районе бомж привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в суде установлено, что в начале августа 2013 года мужчина, находясь возле свалки недалеко от деревни Сенютино Невельского района, обнаружил один дикорастущий куст растения конопли и с целью личного употребления незаконно приобрел, то есть оборвал с данного куста растения конопли листья и верхушечные части, после чего принес их в дом в деревню Карабаново Невельского района, где высушил, измельчил, пересыпал в стеклянную банку и незаконно хранил.

С наркотическим средством каннабис (марихуана) мужчина направился в Невель 25 июня 2015 года.

В тот же день, в ходе проведения сотрудниками ОУР МО МВД России «Невельский» оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», мужчина был доставлен в МО МВД России «Невельский», в ходе проведения личного досмотра при нем обнаружена и изъята стеклянная банка с измельченной растительной массой зеленого цвета с характерным пряным запахом весом более 20 грамм, что является значительным размером.

Ранее указанный мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Длительное время преступник скрывался от органов предварительного расследования и суда, в связи с чем с 26 августа 2015 года был объявлен в федеральный розыск.

14 сентября 2019 года его задержали в Ставропольском крае и доставили на территорию Невельского района, ему избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, наличия в действиях виновного рецидива преступлений, суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.